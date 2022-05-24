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Вильфанд спрогнозировал периоды очень жаркой погоды летом в России

Вильфанд спрогнозировал теплое лето с периодами очень жаркой погоды в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На европейской территории России температура воздуха летом будет в рамках климатической нормы или немного выше. Об этом во вторник, 24 мая, «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Если говорить про лето, то в целом на европейской территории России оно ожидается по температурному режиму около и выше нормы, то есть не холодное. Май действительно заметнее ниже нормы, в Москве, например, температура ниже многолетних климатических значений на два градуса», — отмети специалист.

При этом холодная погода в мае не стала рекордной, в 2017 году было гораздо холоднее.

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«Этот май войдет в десятку самых холодных месяцев за 140 лет. Но пусть это не пугает жителей европейской части России и москвичей, потому что лето не прогнозируется холодным», — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, температурный фон летом будет характеризоваться периодами очень жаркой погоды и периодами понижения температуры.

При этом, как отметил метеоролог, на данный момент под снегом остается чуть больше 20% территорий России — это и европейские территории, западные, Сибирь, Якутия и др.

16 мая главный специалист центра погоды «Фобоса» Евгений Тишковец сообщил, что до конца мая в европейской части России температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы, июнь будет теплым, но жары ожидать не стоит. По его словам, июль и август будут теплее климатической нормы на 0,5 градуса, местами — до двух.

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