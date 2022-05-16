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Вильфанд спрогнозировал ряду регионов РФ ливни и град
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Синоптик Тишковец спрогнозировал умеренно теплое лето в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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До конца мая в европейской части России температура воздуха будет принимать значения существенно ниже климатической нормы, июнь будет теплым, но жары ожидать не стоит. Об этом рассказал 16 мая главный специалист центра погоды «Фобоса» Евгений Тишковец.

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«В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Температура вернется в свое климатическое русло после холодного мая, не будет ни экстремального холода, ни экстремальной жары. Июнь будет достаточно умеренным, теплым по температуре», — приводит его слова радио Sputnik.

Синоптик отметил, что для Москвы климатической нормой считаются значения температур 11,5 градуса ночью и 21,7 — днем.

На востоке европейской части России, добавил Тишковец, будут обильные дожди — переувлажнение на 20–40%, при этом основная зона по количеству осадков «всё равно близка к норме».

Июль и август будут теплее климатической нормы на 0,5 градуса, местами — до двух, продолжил синоптик.

При этом грозы и ливни можно спрогнозировать только в краткосрочной перспективе, за сутки или двое. Между тем следует помнить, что обычно в летний период всё же случаются экстремальные явления, заключил Тишковец.

13 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в России не будет холодным, а в некоторых регионах температура будет выше нормы. По прогнозу экспертов, выше нормы температурный фон в июне ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа (СЗФО), большей части Уральского федерального округа (УФО), а также на севере Сибирского федерального округа (СФО) и западе Якутии.

При этом 11 мая он отметил, что летняя погода закрепится в Москве уже в конце мая, 28–29-го.

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