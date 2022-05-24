Отказавшиеся выполнять приказы Зеленского украинские военные попали в СИЗО

Военнослужащие 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), записавшие обращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с жалобой на отсутствие боевой поддержки, оказались в СИЗО № 6 в Бахмуте за дезертирство. Об этом 24 мая сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

В Сети появился видеоролик, где десятки мужчин в военной форме ВСУ с желтыми повязками на рукавах находятся во дворе здания.

«СИЗО № 6, 115-я бригада, нас называют дезертирами», — звучит голос за кадром.

Реклама

24 мая украинские СМИ распространили сообщение, что взвод 115-й бригады ВСУ отказался выполнять боевое задание в Северодонецке Луганской области из-за плохого обеспечения. Военные записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором объяснили причину своего отказа.

23 мая военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал в беседе с «Известиями», что главная трасса снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Северодонецке и Лисичанске уже фактически под огневым контролем войск Луганской Народной Республики и России. Успешный исход боев на этом направлении, по его словам, окончательно решит вопрос полного освобождения территории ЛНР.

19 мая в интернете было также опубликовано видео, на котором украинские военнослужащие пожаловались на свое командование и отказались принимать участие в боевых действиях.

«Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления, нет тяжелой техники. Нас отправляют на верную смерть», — говорит в видеообращении мужчина в форме.

Как уточняет «Газета.Ru» со ссылкой на RT, на кадрах запечатлено подразделение 115-й бригады украинской армии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».