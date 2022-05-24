Более 50% американцев выступили против антироссийских санкции

Более половины граждан Соединенных Штатов Америки не поддерживают введение антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно агентством Associated Press и исследовательским центром NORC.

Опрос проводился в период с 12 по 16 мая среди 1172 взрослых американцев.

Согласно исследованию, менее половины (45%) американцев выступают за введение как можно более жестких санкции в отношении РФ без оглядки на экономические последствия для США.

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В свою очередь, 51% опрошенных утверждают, что такие меры не должны приниматься в ущерб экономическому благосостоянию Соединенных Штатов.

23 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции. Он указал, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

22 мая Global Times сообщили, что из-за решения Вашингтона заблокировать российские государственные активы доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам теперь подорвано. В статье также отмечалось, что США преследуют свои собственные корыстные интересы.

12 мая Путин сообщил, что продолжение санкционной политики Запада приведет к труднообратимым последствиям. Глава государства добавил, что в среднем в еврозоне из-за продовольственной инфляции «товары прибавили свыше 11%», а в некоторых странах инфляция приблизилась к 20%. Кроме того, санкции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие государства мира, добавил президент.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую 24 февраля. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.