Реклама
Прямой эфир

Бомбардировщики России и Китая провели патрулирование над Японским морем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс Воздушно-космических сил РФ (ВКС) и бомбардировщиков Хун-6к Военно-воздушных сил Китая провели 13-часовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Об этом 24 мая сообщило Минобороны РФ.

«Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год, и не направлено против третьих стран», — уточнили в министерстве.

Показаться на высоте: полки бомбардировщиков усилят эскадрильями Су-34
Модернизированные машины смогут контролировать даже часть Северного морского пути

Истребительное сопровождение обеспечили самолеты Су-30см ВКС.

Реклама

В ведомстве подчеркнули, что в ходе выполнения задач самолеты действовали в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не было. Также отмечается, что российских ракетоносцев на отдельных этапах маршрута сопровождали самолеты Южной Кореи и Японии.

15 декабря прошлого года два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации также провели многочасовое плановое патрулирование над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей.

До этого, 19 ноября 2021 года, Россия и Китай провели третье воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Авиагруппа российских ВКС была представлена двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, в то время как Пекин задействовал два стратегических бомбардировщика «Хун-6к».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022