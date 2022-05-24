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Минобороны сообщило об уничтожении на Украине склада снарядов для американских гаубиц М-777

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Минобороны России во вторник, 24 мая, сообщило об уничтожении ракетами воздушного базирования склада 155-миллиметровых снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке.

Кроме того, армейской авиацией были поражены два пункта управления, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, три склада боеприпасов, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Союзные войска пошли в наступление на Светлодарск и Лиман. Спецоперация в Донбассе 24 мая
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Также Вооруженные силы РФ поразили самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Соледара.

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23 мая в Минобороны РФ сообщили, что российская подлодка Черноморского флота нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.

21 мая в российском оборонном ведомстве рассказали об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и стран Европы для украинских войск. Объект был ликвидирован ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области.

Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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