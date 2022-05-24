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Агроэколог перечислил пять опасных растений Подмосковья

Агроэколог Гладилин рассказал о растениях, вызывающих фотохимические ожоги
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Фотохимические ожоги способен вызвать не только борщевик Сосновского. Об этом рассказал агроэколог Антон Гладилин в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

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По словам Гладилина, кроме борщевика Сосновского не меньшие неприятностей могут доставить также пастернак, бедренец-камнеломка, дягиль лекарственный и ясенец («неопалимая купина»).

«Нередки случаи ожога от пастернака при скашивании травы», — отметил эксперт.

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Ожог от пастернака сопровождается очень сильным отеком, но отсутствием зуда.

Эксперт добавил, что стоит опасаться соприкосновений с пастернаком и другими перечисленными растениями, особенно людям с чувствительной кожей.

5 мая врач и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала, чем наполнить свою дачную аптечку. Эксперт считает, что нужно иметь при себе растворы для своевременной обработки ссадин и ранок, пенку от ожогов, спрей от укусов насекомых и охлаждающую мазь после укусов.

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