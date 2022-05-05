Эксперт рассказала, что должно быть в дачной аптечке

Врач и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала «Газете.Ru», чем наполнить свою дачную аптечку.

Эксперт считает, что нужно иметь при себе растворы для своевременной обработки ссадин и ранок.

«Возьмите с собой пенку от ожогов, спрей от укусов насекомых и охлаждающую мазь после укусов. Если вы знаете, что у вас есть аллергия на цветение растений, определенные продукты питания или даже лекарственные средства, то прихватите с собой антигистаминные препараты», — приводит 5 мая издание советы Серебренниковой.

Также, отмечает специалист, лишним не будет наличие жаропонижающих, адсорбентов от кишечных болезней и градусника. Помимо этого, в аптечке должны находиться препараты для пониженного давления и тонометр.

Врач подчеркнула, что важно не забыть и про домашних животных, если таковые имеются.

«Если едете на природу, где трава и кусты, то нужно позаботиться о животных, для них возьмите противоклещевые ошейники», — напомнила специалист.

А врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал запастись средствами для регидратации в случае отравления — рвоты или диареи. Кроме того, отметил терапевт, нужно иметь антигистаминные препараты, так как укус насекомых может вызвать аллергию. Также под рукой должны быть обезболивающие препараты, активированный уголь, пластыри, бинты, зеленка и средство от ожогов, полагает Хухрев.

В мае 2021 года председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев назвал необходимые препараты для отпускной аптечки. Он посоветовал взять с собой спазмолитик, который поможет при болях и спазмах, а также препарат от высокой температуры.