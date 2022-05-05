Прямой эфир
Мир
Минфин США исключил защиту интеллектуальной собственности из санкций против РФ
Экономика
Financial Times заявила о стойкости России перед санкциями ЕС на энергоресурсы
Экономика
Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной
Мир
МО Белоруссии заявило о подготовке НАТО к военным действиям на востоке
Мир
Лукашенко назвал Путина «старшим братом»
Мир
Италия поставит Киеву системы ПВО и противотанковое оружие
Мир
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля
Мир
В Сербии откроют памятник на месте атаки американцами советских войск
Мир
Евродепутат рассказала о выгоде США от конфликта на Украине
Мир
Япония вводит дополнительные санкции против РФ
Мир
В Германии назвали последствия использования доллара в качестве оружия

Эксперт рассказала, что должно быть в дачной аптечке

Эксперт Серебренникова рассказала, чем наполнить дачную аптечку
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала «Газете.Ru», чем наполнить свою дачную аптечку.

Сезон шашлыков: как провести майские праздники без вреда для здоровья
Российские врачи и спасатели дали советы отдыхающим

Эксперт считает, что нужно иметь при себе растворы для своевременной обработки ссадин и ранок.

«Возьмите с собой пенку от ожогов, спрей от укусов насекомых и охлаждающую мазь после укусов. Если вы знаете, что у вас есть аллергия на цветение растений, определенные продукты питания или даже лекарственные средства, то прихватите с собой антигистаминные препараты», — приводит 5 мая издание советы Серебренниковой.

Также, отмечает специалист, лишним не будет наличие жаропонижающих, адсорбентов от кишечных болезней и градусника. Помимо этого, в аптечке должны находиться препараты для пониженного давления и тонометр.

Врач подчеркнула, что важно не забыть и про домашних животных, если таковые имеются.

«Если едете на природу, где трава и кусты, то нужно позаботиться о животных, для них возьмите противоклещевые ошейники», — напомнила специалист.

А врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал запастись средствами для регидратации в случае отравления — рвоты или диареи. Кроме того, отметил терапевт, нужно иметь антигистаминные препараты, так как укус насекомых может вызвать аллергию. Также под рукой должны быть обезболивающие препараты, активированный уголь, пластыри, бинты, зеленка и средство от ожогов, полагает Хухрев.

В мае 2021 года председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев назвал необходимые препараты для отпускной аптечки. Он посоветовал взять с собой спазмолитик, который поможет при болях и спазмах, а также препарат от высокой температуры.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022