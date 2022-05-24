Венгрия отозвала заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею

Венгерская Федерация хоккея отозвала заявку на проведение чемпионата мира 2023 года вместе со Словенией. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала TSN Горд Миллер.

Изначально венгры подали совместную заявку вместе со Словенией, однако этот вариант был отложен.

На проведение ЧМ-2023 теперь претендуют два города — столица Латвии Рига и финский Тампере.

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Предварительные даты проведения чемпионата мира – 2023 — 5–21 мая. Словения и Венгрия выступят в элитном дивизионе чемпионата мира следующего года. Команды заняли первое и второе места на мировом первенстве 2022 года во втором по силе дивизионе.

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