Реклама
Прямой эфир

Венгрия отозвала заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею

0
Фото: Pixabay
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгерская Федерация хоккея отозвала заявку на проведение чемпионата мира 2023 года вместе со Словенией. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала TSN Горд Миллер.

«Шанс попасть на МЧМ у этого поколения утерян»
Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов — о санкциях в отношении отечественного спорта и Олимпиаде в Пекине

Изначально венгры подали совместную заявку вместе со Словенией, однако этот вариант был отложен.

На проведение ЧМ-2023 теперь претендуют два города — столица Латвии Рига и финский Тампере.

Реклама

Предварительные даты проведения чемпионата мира – 2023 — 5–21 мая. Словения и Венгрия выступят в элитном дивизионе чемпионата мира следующего года. Команды заняли первое и второе места на мировом первенстве 2022 года во втором по силе дивизионе.

26 апреля Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Решение о новом месте примут во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая.

28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. IIHF также лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году, отстранила мужскую сборную России от участия в чемпионате мира – 2022 в Финляндии и женскую сборную ОКР от чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин в 2022 году.

28 февраля Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила отношения с российскими деловыми партнерами и не будет планировать соревнования в России из-за проведения РФ специальной операции в Донбассе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022