В мае новостройки в России перестали дорожать

Средняя стоимость квадратного метра в России пока еще испытывает колебания в пределах 1–2%, но цены квартир и апартаментов на большинстве субрынков в мае остались неизменными по отношению к апрелю. Об этом «Известиям» сообщили аналитики системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.

Несмотря на падение спроса в апреле, когда за один месяц продажи только в Москве сократились на 46%, а в некоторых регионах еще сильнее, экспозиция первичного рынка почти нигде не увеличилась, сказали специалисты.

Стабилен средний бюджет покупки в новостройках Самары (5,8 млн рублей), Ростова-на-Дону (5,8 млн рублей), Новосибирска (7 млн рублей), Нижнего Новгорода (8,6 млн рублей), Воронежа (5,2 млн рублей), Свердловской области (4,4 млн рублей), Ямало-Ненецком АО (6,8 млн рублей), Тюмени (5,9 млн рублей) и Тюменской области (4,3 млн рублей). Стоит добавить, что такая стабильность нехарактерна для этих рынков: жилье там стабильно росло в цене на протяжении как минимум полугода до этого.

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Незначительное подорожание (до 100 тыс. рублей за лот) наблюдается в Казани (до 10 млн рублей), Волгограде (до 5 млн рублей), Калининграде (до 7,7 млн рублей), Уфе (до 5,8 млн рублей), Волгограде (до 5 млн рублей), Кургане (до 4,4 млн рублей), Ульяновске (до 4,6 млн рублей), Челябинске (до 5 млн рублей).

Аналогичное небольшое снижение среднего бюджета покупки зафиксировано: в Екатеринбурге (до 6,4 млн рублей), Калуге (до 6,2 млн рублей), Ханты-Мансийском АО (до 6,8 млн рублей), Краснодаре (до 6,4 млн рублей), Красноярске (до 6,3 млн рублей), Крыму (до 9,3 млн рублей) и Севастополе (до 7,8 млн рублей).

Полностью неизменным остался объем предложения в Тюменской области (1,25 тыс. лотов), Уфе (7,2 тыс. лотов), Волгограде (2,5 тыс. лотов), Воронеже (3 тыс. лотов), Кургане (0,5 тыс. лотов), Севастополе (0,9 тыс. лотов).

Незначительно (плюс-минус до 100 лотов) изменилась экспозиция в Калининграде (3,8 тыс. лотов), Калуге (600 лотов), Тюмени (12 тыс. лотов), ЯНАО (300 лотов), Свердловской области (900 лотов), Казани (5,3 тыс. лотов), Красноярске (7,1 тыс. лотов), Нижнем Новгороде (3,5 тыс. лотов), Самаре (4,5 тыс. лотов), Челябинске (1,9 тыс.) и Челябинской области (2,2 тыс. лотов).

17 мая стало известно, что риелторы предложили дать россиянам возможность рефинансировать льготную ипотеку на новостройки, то есть снижать процент по кредиту в случае изменения программы