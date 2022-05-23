Минфин РФ сообщил о снижении требования по продаже валютной выручки до 50%

Минфин РФ сообщили о решении снизить требование по продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%. Об этом 23 мая сообщили на сайте ведомства.

«Сегодня в Минфине России подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного Указом №79, с 80% до 50%», — говорится в сообщении.

В ведомстве решение смягчить валютный контроль объяснили стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на внутреннем валютном рынке.

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28 февраля Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Тогда партнер Capital Lab Евгений Шатов заявил «Известиям», что решение было направлено на защиту курса рубля, чтобы не дать ему обесцениться, а также на то, чтобы наводнить рынок валютой и сбить панику.

Позднее, 19 апреля, Банк России смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора: сроки выросли с трех до 60 дней. Разрешение действует до 1 сентября 2022 года. В случае необходимости его могут продлить.