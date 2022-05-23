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В МЭА посоветовали европейцам меньше отапливать дома

Глава МЭА Бироль занизил мощность «Северного потока» и посоветовал меньше отапливать дома
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Фото: Global Look press/Komsomolskaya Pravda
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Объем газа, поступающий в Европу из «Северного потока» занижен в три раза. Об этом заявил в понедельник, 23 мая, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

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Кроме того, он рекомендовал европейцам понизить температуру на регуляторах в своих домах, чтобы сократить зависимость от российских энергоресурсов. И подчеркнул, что зима в Европе будет довольно сложной, в Германии в том числе.

«Один из наших анализов показывает, что если мы отрегулируем температуру на термостате, опустив ее на два градуса, то этого будет достаточно для экономии 20 миллиардов кубометров, что эквивалентно газу, идущему из первого «Северного потока», — сказал он, выступая на экономическом форуме в Давосе.

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Так, в 2020 и 2021 годах по этой трубе из России в Германию поступило по 59,2 млрд кубометров. Эти показатели стали рекордным для газопровода.

Вице-премьер России Александр Новак в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», 19 мая заявил, что ситуация на энергетическом рынке в Европе может в следующем году ухудшиться. По его словам, отказ стран Евросоюза изменит только цепочки поставок, а баланс на рынке при этом сохранится.

6 мая Фатих Бироль заявил, что мир впервые столкнулся с глобальным энергетическим кризисом, и санкции против России, как и ответные меры на них, будут иметь для энергетического рынка еще большие последствия.

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