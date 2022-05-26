Школьникам напомнили полное расписание ЕГЭ в 2022 году

C 26 мая по 21 июня в России пройдет Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для россиян, оканчивающих 11-е классы. Это период называется основным.

Резервный — с 23 июня по 2 июля — по всем предметам. Он для тех, кто не мог сдавать экзамен ранее и имел уважительную причину, а также для граждан, которые выбрали выпадающие на один день дисциплины.

Дополнительная сессия назначена на 5–20 сентября, но только по русскому языку и базовой математике и для выпускников, которые не получили аттестат.

Все сроки установлены приказом Минпросвещения РФ. В инфографике, подготовленной «Известиями» на основании информации ведомства, можно ознакомиться с полным списком учебных предметов и датами сдачи ЕГЭ.

Экзамены стартуют по всей стране в 10:00 по местному времени. Минимальная продолжительность — 3 часа, максимальная — 3,55 ч.

Что можно и нельзя брать на экзамен

С собой на ЕГЭ нужно взять паспорт, ручку черного цвета. Разрешается брать линейку, простой калькулятор для сдачи экзаменов по точным наукам.

В 2022 году на экзамене по литературе российским выпускникам разрешили иметь при себе орфографический словарь.

Категорически запрещается использование смартфонов и любых телефонов, «умных» часов, наушников и гарнитур.

Питьевая вода будет доступна в кулерах. Еду и лекарства учащимся разрешено проносить только по медицинским показаниям.

Накануне начала испытаний психолог Ирина Нарзиева дала школьникам советы, как морально подготовиться и не дать волнению повлиять на результаты. Немаловажной, по ее словам, является поддержка родителей.

Когда будут результаты ЕГЭ 2022

Результаты начнут публиковать 12 июня — станут известны баллы по литературе, географии и химии. Завершат — не позднее 4 июля, когда появятся отметки по информатике и ИКТ.

Крайний срок для обнародования результатов знаний по русскому языку и математике — 18 и 19 июня.

Примечательно, что за ЕГЭ изначально выставляют первичные баллы, которые затем переводятся в тестовый балл. Именно он вносится в сертификат единого экзамена.

В начале апреля почти половина выпускников продолжала пребывать в раздумьях и еще не выбрала профессию. Многие определившиеся хотят выбрать творческую сферу, IT и экономический профиль.

В столичном регионе помимо основных предметов больше всего ребят посетят ЕГЭ по обществознанию и английскому языку.