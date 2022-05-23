Власти Анапы начали готовиться к наплыву автотуристов летом

Власти Анапы начали расширять улицы в преддверии курортного сезона. Ожидается, что в связи с временным закрытием аэропорта, в городе увеличатся автотранспортные нагрузки, передает 23 мая «Город-курорт Анапа».

Власти Анапы обсудили меры по разгрузке улиц на планерном совещании, которое провел мэр города Василий Швец в Центре управления муниципалитетом.

В частности, уже организовано одностороннее движение по улицам в районе ТЦ «Красная Площадь», расширен еще один участок улицы Ленина, отремонтирован Пионерский проспект, расширены и заасфальтированы улицы Красноармейская и Народная и ремонтируется Первомайская.

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«До конца года мы обязаны обеспечить стабильную альтернативу въезда и выезда из города. Улицу Мирную предстоит соединить с Анапским шоссе через 2-ю Шевченко, а затем обустроить проезд в направлении Супсехского шоссе», — сказал Швец.

Основной поток туристов перенаправят на железнодорожный транспорт, чтобы не избежать транспортного коллапса и обеспечить доступность курорта.

Отмечается, что количество вагонов увеличено в два раза. Помимо этого, в расписание включены 19 дополнительных составов в мае, 32 — в июне. Также добавлены поезда из Минска, Красноярска, Екатеринбурга, Мурманска, Томска, Иркутска, Новокузнецка, Кирова, Уфы, Смоленска и других городов.

Ранее, 18 мая, Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 25 мая. Так, полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Запрет на полеты в южные аэропорты России был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался.

Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе.