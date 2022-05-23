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Пострадавшая из-за вандала картина Репина вернулась в Третьяковскую галерею

Пострадавшая после нападения вандала картина Репина вернулась в Третьяковскую галерею
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Полотно «Иван Грозный и сын его Иван» Ильи Репина, которое было повреждено вандалом в 2018 году, приобрело прежний вид и вернулось в Третьяковскую галерею. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил руководитель группы реставраторов, начальник отдела научной реставрации масляной станковой живописи Государственной Третьяковской галереи Андрей Голубейко.

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«Существующие ранее проблемы больше не существуют. Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Картина представлена в том виде, в каком она была до нападения», — сказал Голубейко на пресс-конференции.

Главный хранитель галереи Татьяна Городкова отметила сложность работы, из-за который реставраторам пришлось применить инновационные технологии.

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«Проявились детали, которые мы не видели раньше, проявилось невероятное колористическое богатство этого произведения», — отметила она.

По словам генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, стекло, из которого будет изготовлена капсула для полотна, будет аналогично защищающему картину «Весна» Сандро Ботичелли в галерее Уффици во Флоренции.

Третьяковская галерея сообщила 19 мая о завершении реставрации поврежденной картины. Отмечалось, что с 23 мая полотно будет выставляться в залах Репина — постоянной экспозиции галереи в Лаврушинском переулке.

В конце мая 2018 года посетитель Третьяковской галереи повредил выставлявшуюся там картину Репина. Игорь Подпорин разбил защитное ограждение, а после испортил полотно. Изначально злоумышленник утверждал, что пошел на этот шаг, поскольку был пьян и его возмутил сюжет картины. Однако позднее он изменил показания, заявив, что пил только компот. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов»).

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