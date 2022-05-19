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Специалисты отреставрировали картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына»

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Фото: Государственная Третьяковская галерея
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Третьяковская галерея сообщила 19 мая о завершении реставрации поврежденной вандалом в 2018 году картины русского художника Ивана Репина «Иван Грозный убивает своего сына» или «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

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Отмечается, что с 23 мая полотно будет выставляться в залах Репина — постоянной экспозиции галереи в Лаврушинском переулке.

В ходе реставрационных работ, как рассказали в пресс-службе музея, «были использованы новейшие материалы и технологии», помимо этого, специалисты галереи разработали «целый ряд ноу-хау».

В декабре 2019 года Третьяковская галерея показала, как протекает новый этап реставрации картины. Тогда уточнялось, что все связанное с реставрацией работы Репина требует отказаться от установления любых сроков. В мае того же года главный хранитель музейных предметов музея Татьяна Городкова рассказала, что первый этап восстановления полотна прошел без неожиданностей и осложнений.

25 мая 2018 года Игорь Подпорин повредил картину, разбив стекло и нанеся несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения. Холст порвался в трех местах, также пострадала авторская художественная рама. Эксперты оценили нанесенный картине ущерб в 500 тыс. рублей. Сначала мужчина утверждал, что был пьян и его возмутил сюжет картины. Однако позже он изменил показания и заявил, что был трезв и пил только компот. 30 апреля Замоскворецкий суд Москвы приговорил Игоря Подпорина, повредившего картину «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 года колонии.

Репин написал «Ивана Грозного» в 1883—1885 годы, на передвижной выставке ее купил основатель Третьяковки Павел Третьяков. Однако нападение на картину в 2018 году было не первым. Так, в 1913 году 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов нанес полотну три удара ножом. В результате Репину и попечителю Третьяковской галереи, художнику Игорь Грабарю пришлось воссоздавать фактически заново лица героев.

После покушения за картиной пристально следили реставраторы, в 1927 году ее поместили под стекло. Таким образом, «Иван Грозный и сын его Иван» постоянно выставлялась в Третьяковке и никогда не выдавалась на другие выставки.

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