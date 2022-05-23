Экономист назвал оптимальный курс доллара для баланса бюджета РФ

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в понедельник, 23 мая, рассказал «Известиям» о последствиях дальнейшего укрепления рубля.

Как отметил специалист, укрепление национальной валюты — всегда позитивное событие.

«Если государству хотят нанести вред, начинают с того, что наносят удар по национальной валюте. Вроде бы у нас скалдывается ситуация, что валюта укрепляется, причем на фоне падения экономики. Наверняка будут падать реальные располагаемые доходы, будет увеличиваться безработица, будет падать зарплата, а рубль укрепляется. Происходит вот что — Центробанк прекратил конвертируемость курса рубля», — уточнил эксперт.

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По его словам, ЦБ ввел жесткие ограничения на покупку доллара, в результате чего валюта сильно упала. При этом, если ухудшается ситуация с долларом, то ухудшается ситуация у экспортеров.

«Если нефтяники получили $100 за нефть, раньше они бы обменяли его на 80 рублей, а теперь меняют на 60 рублей, то есть они платят меньше налогов и меньше передают в бюджет, его позиции ухудшаются. Бюджет балансирует в России при долларе в 71 рубль», — подчеркнул Остапкович.

При этом экономист добавил, что этот процесс недолговременный, так как он сильно бьет по бюджету.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, благодаря своевременным мерам и кабинета министров, и мегарегулятора удается поддерживать макростабильность.

Ранее, 12 мая, президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о стабильном укреплении курса российского рубля, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

8 мая несколько экспертов сообщили «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе рубля будут играть геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть.

1 мая директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов рассказал о крахе евро в российской экономике. Он указал, что введенные Западом санкции уничтожили спрос на евро со стороны простого населения при сохранении большого количества предложений со стороны экспортеров.