В Кремле оценили ситуацию с укреплением рубля

В понедельник, 23 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал ситуацию с укреплением рубля.

«Эта тема постоянно обсуждается на уровне главы государства на отраслевых экономических совещаниях, которые он постоянно проводит. Президент неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам и кабинета министров, и мегарегулятора удается поддерживать макростабильность», — заверил Песков.

Ранее, 12 мая, президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о стабильном укреплении курса российского рубля, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

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8 мая несколько экспертов сообщили «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе рубля будут играть геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть.

1 мая директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов рассказал о крахе евро в российской экономике. Он указал, что введенные Западом санкции уничтожили спрос на евро со стороны простого населения при сохранении большого количества предложений со стороны экспортеров.