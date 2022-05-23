Правительство России упростило процедуру регистрации сельхозтехники

Правительство России упростило процедуру регистрации сельскохозяйственной и коммунальной техники. Об этом сообщается в понедельник, 23 мая, на сайте правительства России.

С 1 сентября текущего года можно быстрее регистрировать в органах технадзора комбайны, гусеничную технику, а также снегоходы и квадроциклы.

Раньше эта процедура занимала 17 дней, сейчас же — 10 рабочих дней. Данное постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Отмечается на сайте также, что этот закон будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Регистрировать технику можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом подчеркивается, что в некоторых регионах такие технические условия уже созданы.

Постановление подготовлено для реализации федерального закона «О самоходных машинах и других видах техники», вступающего в силу в июле 2022 года.

Ранее, 20 мая, правительство России одобрило создание единого фонда пенсионного и социального страхования. Предполагается, что учредителем фонда выступит сам кабмин. Деятельность новой структуры будет подотчетна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.