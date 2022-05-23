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В результате урагана на юге Канады погибли восемь человек

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Фото: The Canadian Press/Justin Tang
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В результате ураганного ветра, который пронесся над югом Канады в субботу, погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщила телекомпания CBC.

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Большинство погибло под упавшими деревьями, одна женщина утонула, когда ее лодка попала в шторм и перевернулась.

Кроме того, сотни тысяч жителей провинций Онтарио и Квебек остались без электричества. Министерство окружающей среды Канады в воскресенье днем ​​обновило свой прогноз для некоторых частей Квебека, предупредив о сильных грозах.

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Ущерб, нанесенный ураганом, привел к тому, что в некоторых городах Онтарио объявили чрезвычайное положение.

В настоящее время проводятся масштабные мероприятия по очистке территорий. Жителей просят оставаться дома, чтобы муниципальные работники могли сосредоточиться на устранении дорожных опасностей, а не на управлении транспортными заторами.

Ранее, 20 мая, Один человек погиб и более 40 пострадали в результате торнадо в северном Мичигане, который пронесся по небольшому городку Гейлорд. Смерч переворачивал транспортные средства, срывал крыши со зданий и валил деревья с линиями электропередачи.

В тот же день в Германии по меньшей мере 40 человек пострадали от торнадо на западе страны. По данным газеты Bild, сразу несколько торнадо бушевали в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

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