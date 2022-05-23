В результате урагана на юге Канады погибли восемь человек
В результате ураганного ветра, который пронесся над югом Канады в субботу, погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщила телекомпания CBC.
Большинство погибло под упавшими деревьями, одна женщина утонула, когда ее лодка попала в шторм и перевернулась.
Кроме того, сотни тысяч жителей провинций Онтарио и Квебек остались без электричества. Министерство окружающей среды Канады в воскресенье днем обновило свой прогноз для некоторых частей Квебека, предупредив о сильных грозах.
Ущерб, нанесенный ураганом, привел к тому, что в некоторых городах Онтарио объявили чрезвычайное положение.
В настоящее время проводятся масштабные мероприятия по очистке территорий. Жителей просят оставаться дома, чтобы муниципальные работники могли сосредоточиться на устранении дорожных опасностей, а не на управлении транспортными заторами.
Ранее, 20 мая, Один человек погиб и более 40 пострадали в результате торнадо в северном Мичигане, который пронесся по небольшому городку Гейлорд. Смерч переворачивал транспортные средства, срывал крыши со зданий и валил деревья с линиями электропередачи.
В тот же день в Германии по меньшей мере 40 человек пострадали от торнадо на западе страны. По данным газеты Bild, сразу несколько торнадо бушевали в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.