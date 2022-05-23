Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани назвал Байдена слабоумным

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани рассердился на одного из жителей города, который напомнил ему о якобы недостаточных усилиях в борьбе с преступностью на посту главы мегаполиса. Во время парада в честь Дня Израиля в воскресенье, 22 мая, Джулиани дал эмоциональный ответ и не в лучшем контексте упомянул президента США.

Когда экс-чиновник услышал обвинения в свой адрес, он остановился и обратился к обидчику.

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«Я сократил преступность, осел!… А ты такой же слабоумный, как [президент страны Джо] Байден! Придурок с промытыми мозгами!» — выкрикнул Джулиани в ответ, который успел запечатлеть на видео и выложить в Twitter один из участников парада.

На реплику бывшего мэра толпа гуляющих отреагировала относительно одобрительно, а кто-то выкрикивал: «Руди, ты лучший!»

Джулиани в своем возгласе, вероятно, апеллировал к ряду оплошностей американского лидера на общественных мероприятиях.

К примеру, президент США не смог выговорить аббревиатуру AANHPI — Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander и закончил серию попыток словами «ай-ай-ай и смехом». Видео выступления 18 мая разошлось в Сети.

Об этом в конце апреля говорил на митинге сторонников в Огайо экс-президент США Дональд Трамп, когда критиковал действующего главу Белого дома за то, что страна разваливается на части и «катится в ад», а ее президент Байден «мечется в растерянности» и «выполняет приказы пасхального кролика».

21 апреля в пригороде Сиэтла Байден посетил колледж «Грин Ривер». Он выступил с речью, после чего помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.

Ранее, 14 апреля, подобным жестом Джо Байден завершил выступление в Гринсборо, Северная Каролина. После благословения слушателей фразой «Да благословит вас всех Бог» он обернулся и подал руку пустоте.