Израильскую виллу Пугачевой и Галкина сняли с коптера

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин в данный момент проживают в Израиле в городке Кесария на средиземноморском побережье, в закрытом охраняемом поселке, известном как «израильская Рублевка». Съемочной группе «Известий» 22 мая удалось запечатлеть их особняк с коптера.

В доме три этажа, на территории есть сад с пальмами, обустроен бассейн. Внутри дом отделан в светлых тонах, в интерьере преобладает мрамор. Помещения внутри дома просторные, интерьер спокойный и современный. Стоимость виллы оценивается примерно в $6 млн. По сегодняшнему курсу это порядка 355 млн рублей.

Также, по данным «Известий», особняк принадлежит старшему брату юмориста, бизнесмену Дмитрию Галкину, который, по данным базы СПАРК, в настоящий момент является президентом и членом совета директоров ООО «ВПК». Компания занимается производством военной техники. Заказчики предприятия — российские силовые структуры.

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21 мая российские знаменитости, покинувшие страну после начала спецоперации по защите Донбасса, собрались на форуме в израильском Тель-Авиве для обсуждения будущего, которое ждет отечественную культуру. Они возмутились вопросу корреспондента «Известий» Виталия Ханина об их возвращении на родину. Например, Андрей Макаревич заявил, что вернется, когда «Россия станет нормальной».

17 мая Алла Пугачева заявила, что собирается вернуться в Россию осенью. Она мотивировала это тем, что дети должны будут идти в школу.

За последние месяцы из России уехало немало знаменитостей. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции.

11 мая российский певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о массовом отъезде артистов из России. Он предположил, что артисты, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности. При этом многие артисты остались в России и выступают перед пострадавшими в ходе спецоперации военнослужащими, поддерживая их.