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Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 23 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, 23 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в Москве составит от +14 до +16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5…+7 градусов.

В области днем ожидается от +12 до +17 градусов, а ночью — +2…+7.

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Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5–11 м/с.

Атмосферное давление составит 739–740 мм ртутного столба.

22 мая специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что из-за надвигающегося циклона дождливая погода снова вернется в Москву 26 и 27 мая. После ухода циклона дневная температура в городе установится на уровне +20 градусов.

13 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заверил, что предстоящее лето в России не будет холодным. При этом в некоторых регионах температура будет выше нормы, подчеркнул он.

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