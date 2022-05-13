В Гидрометцентре дали россиянам прогноз на лето

Предстоящее лето в России не будет холодным, а в некоторых регионах температура будет выше нормы, сообщил в пятницу, 13 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными», — подчеркнул специалист в беседе с ТАСС.

По прогнозу экспертов, выше нормы температурный фон в июне ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа (СЗФО), большей части Уральского федерального округа (УФО), а также на севере Сибирского федерального округа (СФО) и западе Якутии.

В то же время температура ниже прошлогодней прогнозируется на севере Центрального федерального округа (ЦФО), на западе СЗФО, а также большей части Приволжского федерального округа и Якутии.

Более холодный июнь эксперты обещают на СЗФО, в ЦФО, на севере Южного федерального округа (ЮФО) и большей части Приволжского федерального округа (ПФО).

Последний месяц лета, как ожидается, будет теплее нормы на западе ЦФО и ЮФО, юго-востоке СФО, в Бурятии и Забайкальском крае. Более холодная погода в августе прогнозируется на востоке ЦФО и ЮФО, в ПФО и на юге УФО.

11 мая Вильфанд сообщил, что летняя погода закрепится в Москве в конце мая. По его словам, жара нагрянет в столицу приблизительно 28–29 мая. Таким образом, климатическое лето в российской столице наступит раньше календарного: с конца мая температура стабильно будет превышать 15 градусов тепла.