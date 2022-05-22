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Синоптик Позднякова спрогнозировала дожди в Москве 26 и 27 мая

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Москвичи прогуливаются по улицам Москвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Дождливая погода снова вернется в Москву 26 и 27 мая из-за надвигающегося циклона Однако после его ухода дневная температура в городе установится на уровне +20 градусов, о чем 21 мая рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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«В субботу, 21 мая, погода ясная, солнечная, но прохладная. Ночью в Москве от +2 до +4 градусов выше нуля, днем от +15 до +17, ветер восточный, 3-8 м\с. Температура довольно комфортная для отдыха или работы на даче, хоть и ниже нормы на 2—3 градуса. В воскресенье атмосферное давление чуть снизится, облачно, существенных осадков не ждем. Ночная температура в Москве 3–4 градуса тепла, днем от +14 до +16», — рассказала эксперт в беседе с NEWS.ru.

Позднякова уточнила, что говорить об интенсивности осадков в последние пять дней мая еще рано.

21 мая главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова спрогнозировала потепление в московском регионе с 24 мая. По ее словам, уже во вторник столбик термометра поднимется до +20 градусов.

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