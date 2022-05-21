Эксперт Макарова пообещала теплую погоду в Москве с 24 мая

Потепление придет в Москву уже 24 мая. Об этом в субботу, 21 мая, рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, уже во вторник столбик термометра поднимется до +20 градусов, а днем в четверг москвичей ждет 23 градуса тепла.

«Скоро уже более теплые воздушные массы будут приходить. Комфортная температура, выше 20 градусов тепла, прогнозируется со вторника. Затем еще чуть потеплеет», — сообщила Макарова ТАСС.

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Однако она отметила, что эти показатели всё равно почти на 2 градуса ниже нормы, хотя аномалия будет сокращаться. Так в выходные температура будет держаться на уровне 4 градусов ниже нормы, но на следующей неделе это отставание уменьшится.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об опасном солнце в ряде регионов РФ. По словам эксперта, в ближайшие четыре дня высокие и очень высокие отметки индекс солнечной активности будет демонстрировать в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.