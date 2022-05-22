Эксперт объяснил накрутки в магазинах Грудинина жаждой наживы

Наценку более чем в 100% в магазинах олигарха Павла Грудинина можно объяснить только жаждой наживы. Об этом в воскресенье, 22 мая, «Известиям» заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя бешенные наценки на продукты в торговых точках поселка Совхоз имени Ленина.

Ранее «Известия» сообщали, что жители Совхоза имени Ленина массово жалуются на бешеную накрутку цен на продукты в фирменных магазинах поселка. Например, у поставщика колбаски-гриль стоят 294 рубля за килограмм, а в магазинах совхоза 590 рублей, то есть накрутка более 100%. И это не единственный пример. Аналогичная ситуация и с колбасой «Альпийская с брусникой»: ее закупают у производителя за 891 рубль за кг, а продают за 1717 рублей.

«Это не что иное, как жажда наживы и попытка поймать золотую рыбку в мутной воде», - считает Солонников. Эксперт пояснил, что рост цен на продукты может быть вызван двумя причинами - это «картельный сговор производителей» или накрутка самих магазинов. По его мнению, в случае с магазинами Грудинина первый вариант отпадает.

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«Делают они это понятно почему, потому что капитализм построен на идее извлечения прибыли и сверхприбыли. Если пообещать "капиталу" прибыль в 100%, нет такого преступления, на которое он не пойдет – пойдет на любое преступление, если нужно получить сверхприбыль. Он это и получает. Капитализм – это извлечение прибыли любыми средствами, вот это и происходит», – сказал Солонников.

Ранее «Известия» сообщали, что после многочисленных жалоб покупателей на накрутки в магазины Совхоза нагрянули контролирующие органы с проверкой.

Продавцы местного магазина пытаются объяснить такие наценки «логистикой», но поставщики говорят, что дело вовсе не в логистике, а в совести. К примеру, начальник отдела сбыта СПК «Звениговский» Наталья Достоевская (ее предприятие производит тушенку в том и числе и для магазинов Грудинина) говорит так: «У нас всегда так было: все хотят заработать, заработать больше. Вся наценка на совести людей, который продают данную продукцию».

В итоге местные жители заявляют, что из-за цен попросту не ходят в фирменные магазины совхоза и отдают предпочтение сетевым точкам. «Магазин, конечно, дорогой. Мы туда не ходим. Молочная продукция лучше в сетевых. На "совхозное" молоко жалуются местные жители. Я не знаю, можно ли такой магазин назвать "народным"», – рассказала жительница совхоза Екатерина Ананьевская.

А для тех, кто с рождения живет в совхозе, такие наценки – чуть ли не личная обида.

«Наценки, которые мы сегодня увидели, это недопустимо. Уже просто смотришь и думаешь: "ничего не меняется". Уже нет ни эмоций, ничего. И нечего туда ходить. В первую очередь, наверное, надо для жителей делать. Обидно. Просто обидно за совхоз», – говорит Ирина Попова.

Сам Павел Грудинин отказался отвечать на вопрос об огромных накрутках на продукты в его магазинах и сбежал от общения с журналистами.