Реклама
Прямой эфир

Грудинин ушел от ответа на вопрос о накрутке цен в своих магазинах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подмосковный олигарх Павел Грудинин отказался отвечать на вопрос об огромных накрутках на продукты в его магазинах и сбежал от общения с журналистами.

Съемочная группа «Известий» попыталась выяснить, в чем причина накруток в магазинах поселка Совхоз имени Ленина, в котором местные жители пожаловались на резкое подорожание продуктов, которые производят в самом совхозе.

Но бизнесмен, увидев журналистов, пошел в атаку: Грудинин замахнулся на камеру нашего оператора, затем попытался его догнать. «Позвонили бы, записали на прием», — сказал Грудинин.

Реклама

Ранее «Известия» сообщали, что жители Совхоза имени Ленина массово жалуются на бешеную накрутку цен на продукты в фирменных магазинах поселка. Покупатели отмечают: теперь за литр молока вместо 50 рублей приходится платить 70 в автомате, и 90 — при заказе через интернет-магазин. После многочисленных жалоб покупателей в магазины Совхоза нагрянули контролирующие органы с проверкой.

Кроме того, магазины Совхоза, которые считаются магазинами «для своих», уличили в 100-процентной накрутке цен на продукты. Так, например, как удалось выяснить «Известиям», у поставщика колбаски-гриль стоят 294 рубля за килограмм, а в магазинах Совхоза 590 рублей. То есть накрутка более 100%.

И это не единственный пример. Аналогичная ситуация и с колбасой «Альпийская с брусникой»: ее закупают у производителя за 891 рубль за 1 кг, а продают «своим» за 1717 рублей.

Продавцы местного магазина пытаются объяснить такие наценки логистикой, но поставщики говорят, что дело вовсе не в логистике, а в совести.

К примеру, начальник отдела сбыта СПК «Звениговский» Наталья Достоевская (ее предприятие производит тушенку в том числе и для магазинов Грудинина) говорит так: «У нас всегда так было: все хотят заработать, заработать больше. Вся наценка на совести людей, которые продают данную продукцию». По словам Достоевской, предприятие поставляет свою продукцию в 13 регионов и всем по одной цене.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022