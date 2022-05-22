Грудинин ушел от ответа на вопрос о накрутке цен в своих магазинах

Подмосковный олигарх Павел Грудинин отказался отвечать на вопрос об огромных накрутках на продукты в его магазинах и сбежал от общения с журналистами.

Съемочная группа «Известий» попыталась выяснить, в чем причина накруток в магазинах поселка Совхоз имени Ленина, в котором местные жители пожаловались на резкое подорожание продуктов, которые производят в самом совхозе.

Но бизнесмен, увидев журналистов, пошел в атаку: Грудинин замахнулся на камеру нашего оператора, затем попытался его догнать. «Позвонили бы, записали на прием», — сказал Грудинин.

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Ранее «Известия» сообщали, что жители Совхоза имени Ленина массово жалуются на бешеную накрутку цен на продукты в фирменных магазинах поселка. Покупатели отмечают: теперь за литр молока вместо 50 рублей приходится платить 70 в автомате, и 90 — при заказе через интернет-магазин. После многочисленных жалоб покупателей в магазины Совхоза нагрянули контролирующие органы с проверкой.

Кроме того, магазины Совхоза, которые считаются магазинами «для своих», уличили в 100-процентной накрутке цен на продукты. Так, например, как удалось выяснить «Известиям», у поставщика колбаски-гриль стоят 294 рубля за килограмм, а в магазинах Совхоза 590 рублей. То есть накрутка более 100%.

И это не единственный пример. Аналогичная ситуация и с колбасой «Альпийская с брусникой»: ее закупают у производителя за 891 рубль за 1 кг, а продают «своим» за 1717 рублей.

Продавцы местного магазина пытаются объяснить такие наценки логистикой, но поставщики говорят, что дело вовсе не в логистике, а в совести.

К примеру, начальник отдела сбыта СПК «Звениговский» Наталья Достоевская (ее предприятие производит тушенку в том числе и для магазинов Грудинина) говорит так: «У нас всегда так было: все хотят заработать, заработать больше. Вся наценка на совести людей, которые продают данную продукцию». По словам Достоевской, предприятие поставляет свою продукцию в 13 регионов и всем по одной цене.