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Магазины Грудинина уличили в 100%-й накрутке цен на продукты

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Фото: скриншот видео
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В магазинах подмосковного Совхоза имени Ленина олигарха Павла Грудинина накрутка на некоторые продукты оказалась выше 100%, чем у производителя. И это при том, что эти магазины позиционируются как «для своих», то есть только для жителей поселка.

Так, например, как удалось выяснить «Известиям», ознакомившись с ценами производителя и на прилавках в магазинах, колбаски-гриль у поставщика стоят 294 рубля за килограмм, а в магазинах совхоза — 590 рублей. То есть накрутка более 100%.

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И это не единственный пример, когда стоимость товара по пути от производителя до прилавка выросла с космической скоростью. Аналогичная ситуация и с колбасой «Альпийская с брусникой»: ее закупают у производителя за 891 рубль за 1 кг, а продают «своим» за 1717 рублей.

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Наценка на сосиски — почти 300 рублей с каждого килограмма: магазины закупают их по 271 рубль, а для «своих» они стоят уже 565 рублей.

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Продавцы местного магазина пытаются объяснить такие наценки логистикой. Однако даже поставщики говорят, что дело вовсе не в логистике, а в совести. К примеру, начальник отдела сбыта СПК «Звениговский» Наталья Достоевская (ее предприятие производит тушенку в том числе и для магазинов Грудинина) говорит так: «У нас всегда так было: все хотят заработать, заработать больше. Вся наценка на совести людей, которые продают данную продукцию». По словам Достоевской, предприятие поставляет свою продукцию в 13 регионов и всем по одной цене.

Ранее «Известия» писали, что жители Совхоза имени Ленина массово жалуются на бешеную накрутку цен на продукты в фирменных магазинах поселка. После многочисленных жалоб покупателей в магазины Совхоза нагрянули контролирующие органы с проверкой.

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