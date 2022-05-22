Реклама
Прямой эфир
Армия
МО РФ сообщило об уничтожении 11 украинских беспилотников за сутки
Мир
Зеленский намерен наделить граждан Польши особым статусом на Украине
Мир
Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в режиме видеоконференции
Мир
ВОЗ сообщила о 92 подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей
Мир
Украина вышла из Соглашения СНГ об увековечении памяти народов в ВОВ
Общество
Синоптик предупредил о заморозках в европейской части России
Политика
Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным
Мир
Пострадавший при взрыве глава Энергодара находится в реанимации
Мир
Байден призвал всех обеспокоиться из-за распространения оспы обезьян
Спорт
Гендиректор «Зенита» подтвердил уход Дзюбы из клуба
Армия
ВС РФ поразили три пункта управления ВСУ за сутки

В магазины Совхоза имени Ленина нагрянули с проверкой из-за резкого подорожания товаров

0
Фото: скриншот видео
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители подмосковного Совхоза имени Ленина, которым владеет олигарх Павел Грудинин, массово жалуются на бешеную накрутку цен на продукты в фирменных магазинах поселка. После многочисленных жалоб покупателей в магазины Совхоза нагрянули контролирующие органы с проверкой.

Так, если еще несколько дней назад молоко стоило 50 рублей, то сегодня уже 70 рублей. Взлетели цены и на сыры. Например, на прилавке можно найти «Гауду» за 2 тыс. с лишним рублей.

Кроме того, судя по переписке в Telegram жителей поселка, у них появились вопросы и к качеству продукции: «Что случилось с качеством молока? Всегда было замечательным. В последнее время не прокисает, творог не получается. Стало совсем как магазинное искусственное».

Реклама

123

Фото: скриншот Telegram

«Да в субботу всё уже подорожало. Даже яблоки стали 60 рублей», — пишет жительница Совхоза Наталья.

«Магазин нравится, но чек надо перепроверять. Покупали продукты плюс пластиковые бутылки для молока, получилась бутылочка по 80 рублей», — вторит ей Екатерина.

Не на камеру продавцы признаются, что на днях цены действительно подняли на 10%. А еще ранее подорожание было сразу на 40%. Только причина такого повышения стоимости продукции неясна — ведь речь идет о товарах, которые производятся прямо в Совхозе.

После многочисленных жалоб покупателей в магазины Совхоза нагрянули с проверкой.

«Мы посмотрели цены, по некоторым позициям есть превышения. Службы, которые обязаны следить и проводить проверки, будут информированы», — сообщил «Известиям» депутат Ленинского городского округа Московской области Валерий Черников.

123

Фото: скриншот Telegram

В нашем распоряжении также оказались документы, в которых указаны цены от партнеров совхозного магазина, по которым они отпускают готовую продукцию. Выяснилось, что стоимость товаров по пути до прилавка неприлично растет.

Наша съемочная группа побывала на мясокомбинате, где изготавливают тушенку для фирменных магазинов Грудинина. Там рассказали, что их продукция поступает в 13 регионов страны и цена едина для всех магазинов.

«У нас всегда так было: все хотят заработать, заработать больше. Вся наценка на совести людей, которые продают данную продукцию», — считает Наталья Достоевская, начальник отдела сбыта СПК «Звениговский».

Бешеную наценку на продукты в магазинах Грудинина приходится оплачивать жителям Совхоза. А ведь эти товары позиционируются как «для своих».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022