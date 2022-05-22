В магазины Совхоза имени Ленина нагрянули с проверкой из-за резкого подорожания товаров

Жители подмосковного Совхоза имени Ленина, которым владеет олигарх Павел Грудинин, массово жалуются на бешеную накрутку цен на продукты в фирменных магазинах поселка. После многочисленных жалоб покупателей в магазины Совхоза нагрянули контролирующие органы с проверкой.

Так, если еще несколько дней назад молоко стоило 50 рублей, то сегодня уже 70 рублей. Взлетели цены и на сыры. Например, на прилавке можно найти «Гауду» за 2 тыс. с лишним рублей.

Кроме того, судя по переписке в Telegram жителей поселка, у них появились вопросы и к качеству продукции: «Что случилось с качеством молока? Всегда было замечательным. В последнее время не прокисает, творог не получается. Стало совсем как магазинное искусственное».

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Фото: скриншот Telegram

«Да в субботу всё уже подорожало. Даже яблоки стали 60 рублей», — пишет жительница Совхоза Наталья.

«Магазин нравится, но чек надо перепроверять. Покупали продукты плюс пластиковые бутылки для молока, получилась бутылочка по 80 рублей», — вторит ей Екатерина.

Не на камеру продавцы признаются, что на днях цены действительно подняли на 10%. А еще ранее подорожание было сразу на 40%. Только причина такого повышения стоимости продукции неясна — ведь речь идет о товарах, которые производятся прямо в Совхозе.

После многочисленных жалоб покупателей в магазины Совхоза нагрянули с проверкой.

«Мы посмотрели цены, по некоторым позициям есть превышения. Службы, которые обязаны следить и проводить проверки, будут информированы», — сообщил «Известиям» депутат Ленинского городского округа Московской области Валерий Черников.

Фото: скриншот Telegram

В нашем распоряжении также оказались документы, в которых указаны цены от партнеров совхозного магазина, по которым они отпускают готовую продукцию. Выяснилось, что стоимость товаров по пути до прилавка неприлично растет.

Наша съемочная группа побывала на мясокомбинате, где изготавливают тушенку для фирменных магазинов Грудинина. Там рассказали, что их продукция поступает в 13 регионов страны и цена едина для всех магазинов.

«У нас всегда так было: все хотят заработать, заработать больше. Вся наценка на совести людей, которые продают данную продукцию», — считает Наталья Достоевская, начальник отдела сбыта СПК «Звениговский».

Бешеную наценку на продукты в магазинах Грудинина приходится оплачивать жителям Совхоза. А ведь эти товары позиционируются как «для своих».