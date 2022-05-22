На владельца Reserved и Cropp подали иск на 191 млн рублей за простой магазинов

На представителя компании LPP Group в России, которой принадлежат бренды одежды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay и другие, подали иск на 191 млн рублей за простой их магазинов в московских ТЦ. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

Поводом для подачи иска стало закрытие 29 марта точек сети в торговых центрах столицы в связи с проведением спецоперации России по защите Донбасса. Таким образом, магазины компании простаивали более двух месяцев в московских ТЦ.

20 мая в компании LPP сообщали, что магазины Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay будут открываться в России под новыми вывесками после их продажи китайскому консорциуму. Отмечалось, что бренд Reserved будет работать под новой вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син».

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В тот же день в «Reserved Мега Белая Дача» сообщили «Известиям», что магазины LPP заработали в России.

О том, что LPP Group продаст российское подразделение китайскому консорциуму, стало известно 19 мая. Уточнялось, что в сделку не войдут права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет польская фирма. Однако покупатель будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению группы.

29 марта LPP закрыла все свои магазины на территории РФ. Незадолго до этого компания объявила о прекращении поставок продукции, инвестиций, развития сети и онлайн-продаж.

Согласно информации на сайте производителя, LPP работает почти в 40 странах мира и насчитывает более чем 2000 торговых точек.