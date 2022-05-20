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Магазины Reserved и Cropp заработали в России

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Фото: TASS/Zuma
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Магазины брендов Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, принадлежавшие польскому ритейлеру LPP, открылись в России раньше времени. Об этом 20 мая сообщили «Известиям» в Reserved Мега Белая Дача.

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Собеседница в магазине отметила, что, насколько ей известно, заработали все магазины по сети, а не в отдельных торговых центрах.

Ранее в пятницу в компании LPP сообщали, что магазины Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay будут открываться в России под новыми вывесками после их продажи китайскому консорциуму. Отмечалось, что бренд Reserved будет работать под новой вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син».

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Позже в тот же день стало известно, что магазины Reserved и House откроются в РФ уже в ближайшие выходные. ТАСС со ссылкой на пресс-службу LPP уточнял, что также откроется Cropp.

«Московский офис уточняет, что уже в ближайшие выходные ожидается открытие первых магазинов компании», — говорится в сообщении.

О том, что LPP Group продаст российское подразделение китайскому консорциуму стало известно 19 мая. Уточнялось, что в сделку не войдут права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет польская фирма. Однако покупатель будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению группы.

29 марта LPP закрыла все свои магазины на территории РФ. Незадолго до этого компания объявила о прекращении поставок продукции, инвестиций, развития сети и онлайн-продаж.

Согласно информации на сайте производителя, LPP работает почти в 40 странах мира и насчитывает более чем 2000 торговых точек.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России в связи с началом Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, BMW, Audi и другие.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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