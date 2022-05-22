FPP обнародовало подробности по распространению фейков о спецоперации РФ

СМИ Запада при финансовой поддержке НАТО и, в частности, США долгое время распространяют ложную информацию по поводу ситуации вокруг Украины и военной спецоперации, инициированной Москвой. Об этом написал журналист Рикардо Санчес Серра в своей статье для сайта Федерации журналистов Перу (Federación de Periodistas del Perú).

«Стоит отметить, что большую часть антироссийской пропаганды производит мощная английская маркетинговая компания PR Network (NED), которая распространяет антироссийские сообщения в западных СМИ и всегда поддерживает Киев. Эта компания финансируется НАТО и США», — сказано в публикации от 18 мая.

Серра говорит, что жители западного полушария уже не могут отличить правду от вымысла, так как им «промыли мозги» фейковыми новостями.

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«Здания, которые вроде бы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. В разрушениях в Донбассе обвинили Россию, а на самом деле в них попала украинская ракета «Точка-У». Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский. <…> Европейские новости показывали якобы бомбардировку Украины Россией, хотя позже было доказано, что на самом деле это были кадры видеоигры», — приводит примеры Серра.

Журналист напомнил читателям, что в боевых действиях со стороны Украины участвуют целые формирования, придерживающиеся неонацистских взглядов, и отметил, что эти же люди участвовали в преступлениях против мирного населения. Он напомнил, что они «прячутся в школах, торговых центрах, больницах и домах престарелых», боясь открытых столкновений с российскими военными.

Серра также сказал, что многие жители западных стран поверили и продолжают верить ложным новостям, а многие журналисты перестали быть профессионалами, чтобы стать пропагандистами.

«Всё это несерьезно и неэтично», — подытожил журналист.

19 мая Роскомнадзор сообщил, что с начала проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса ведомство выявило 400 сайтов, распространяющих фейковую информацию. Все ресурсы транслировали недостоверную информацию, связанную с действиями Вооруженных сил России.

4 марта президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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