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РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации по защите Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роскомнадзор (РКН) выявил 400 интернет-сайтов, распространяющих фейковую информацию о российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса с начала ее проведения. Об этом 19 мая сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

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«Мы с начала спецоперации выявили 400 интернет-сайтов, известные многие ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно значимую информацию, которая была связана с действиями наших вооруженных сил», — рассказал он на заседании в Госдуме.

Также, по словам Субботина, за всё время работы Роскомнадзора было выявлено 31 тыс. интернет-сайтов, разместивших противоправную информацию.

Так, 15 апреля РКН заблокировал сайт французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) по требованию Генеральной прокуратуры РФ за распространение недостоверной общественно значимой информации. В тот же день ведомство также заблокировало в России сайт русской службы The Moscow Times.

9 апреля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Холод». Отмечалось, что на ресурсе размещались многочисленные публикации, содержащие недостоверную информацию о ходе спецоперации.

23 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России по той же причине.

4 марта президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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