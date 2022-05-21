Экс-разведчик США усмотрел в ситуации вокруг Украины повторение ошибки с Афганистаном

Соединенные Штаты Америки рискуют воплотить афганский сценарий с неудачной развязкой в ситуации вокруг Украины, что прослеживается в неспособности выделять денежные средства в контексте государственных проблем и контролировать выделяемые украинским властям финансовые потоки. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, Вашингтон «совершает неправильную вещь идеально»: в понимании США выполнивший задачи проект, вне зависимости от степени реализации по-настоящему важных целей, будет считаться успешным. Эта риторика прослеживалась в Афганистане, и ее продолжение можно наблюдать на Украине. Если говорить о первом государстве, то камнем преткновения стала проблема с коррупций: ее масштаб приравнивался к стратегической угрозе и выделенные Штатами финансы направлялись не на решение первостепенных проблем, а на личные нужды тех или иных лиц. Аналогичная тенденция наблюдается сейчас и на Украине, которая, по данным института Катона, на протяжении длительного периода считалась одной из самых коррумпированных стран в международном рейтинге.

«Глядя на спешку с предоставлением Украине помощи США на десятки миллиардов долларов, нельзя не поразиться ощущению дежавю, что Вашингтон повторяет те же ошибки, которые привели к разгрому в Афганистане. В частности, это неспособность действовать с «адекватным пониманием контекста» в отношении Украины, продолжая финансировать программы, лишенные чего-либо, напоминающего должным образом утвержденную и организованную систему мониторинга и оценки», — написал офицер в четверг, 19 мая, в своей колонке для RT.

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Так Скотт Риттер оценил выделение администрацией президента США Джо Байдена объемных потоков финансовой поддержки киевскому режиму: например, 21 мая американский лидер подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на $40,1 млрд.

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