Экс-боец «Правого сектора» рассказал о наркомании актера Пашинина и его боях за ВСУ

Бывший боец украинской группировки «Правый сектор» (запрещена в России) Владимир Балух рассказал, как российский актер Анатолий Пашинин сражался на стороне украинских боевиков, находясь в состоянии наркотического опьянения. С бывшим националистом 21 мая пообщался корреспондент телеканала «Известия» Леонид Китрарь.

Уроженец Львова Балух рассказал, что познакомился с Пашининым, когда после вступления в ряды «Правого сектора» в 2015 году оказался в батальоне «Аратта», куда через некоторое время пришел и известный актер. По словам бывшего националиста, Пашинин провозгласил себя «патриотом Украины», однако сослуживцам он запомнился не боевыми подвигами, а любовью к запрещенным препаратам.

«Достать наркотики у нас было проще простого, достаточно попросить у командира. Если вдруг возникнет желание — подходишь, без разницы к кому, к командиру отделения обращаешься, тебе дадут без проблем. Не надо ни денег, ничего», — сообщил Балух.

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Пашинин, по его словам, часто пользовался этой возможностью, из-за чего постоянно находился в неадекватном состоянии, чем сыскал среди сослуживцев славу заядлого наркомана.

«Актер Анатолий Пашинин, как оказалось, со слов моих же сослуживцев, кто его знает лично, не от одного я слышал, что это конченый наркоман», — заключил Балух.

Актер Пашинин известен в РФ по ролям в фильмах «Адмирал» и «Мы из будущего». В 2017 году он вступил в 8-й батальон Украинской добровольческой армии (входит в экстремистскую организацию «Правый сектор», запрещенную в РФ). В одном из интервью он заявил, что «ловит кайф» от боевых действий в Донбассе. При этом признавался, что стрелять не умеет вовсе.

9 мая задержанные в Харьковской области бывшие участники карательных операций Украины против Донбасса рассказали, что в украинских военкоматах брали на службу людей с судимостями, а также алкоголиков, наркоманов и лиц, имеющих проблемы с психикой.

В августе 2019 года сообщалось, что актер Пашинин, который отправился воевать в Донбасс на стороне украинских националистов, теперь «работает за еду и может только мечтать о новых ролях». Об этом в своем блоге написал актер Сергей Марочкин, который учился с Пашининым в одном театральном вузе.

В октябре 2018 года командующий украинской группировкой, где «служил» Пашинин, Андрей Гергерт подтвердил, что тот провел на передовой в Донбассе непродолжительное время и не принес особой пользы.