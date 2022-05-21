Военные ДНР обстреливают позиции ВСУ с помощью РПГ

Военные Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут огонь по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке с помощью ручных противотанковых гранатометов (РПГ). На месте событий 21 мая побывал корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов.

Военнослужащие ДНР ведут огонь по боевикам из ручного противотанкового гранатомета и противотанкового ружья калибра 14,5 мм.

«Шахта им. Гагарина. Я не знаю, сколько здесь высота над уровнем моря, но подниматься сюда — это просто невероятно. Диву даешься здоровью донецких и горловских разведчиков, которые каждый день в полном обмундировании, со всем снаряжением, оружием преодолевают несколько раз в день путь наверх-вниз», — рассказал Северьянов.

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Северьянов находится в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он присылает репортажи с мест боевых действий и тыла, в том числе и из осажденного боевиками «Азова» (в отношении участников организации в РФ возбуждены уголовные дела) Мариуполя.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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