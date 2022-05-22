Мирное русло: что иностранцы увидели в Херсонской области

Херсон - крупнейший порт, расположенный на месте впадения Днепра в Черное море, - с начала марта находится под контролем российских войск. Спустя полтора месяца сюда прибыли десятки журналистов, в том числе из США, Европы, Японии, чтобы посмотреть, как налаживается мирная жизнь на освобожденной территории. Что происходит в городе и окрестностях – в фотогалерее «Известий»