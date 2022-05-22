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Мирное русло: что иностранцы увидели в Херсонской области

Как живется людям на освобожденной территории
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Иностранные журналисты на Каховской ГЭС
Фото: РИА Новости
Херсон - крупнейший порт, расположенный на месте впадения Днепра в Черное море, - с начала марта находится под контролем российских войск. Спустя полтора месяца сюда прибыли десятки журналистов, в том числе из США, Европы, Японии, чтобы посмотреть, как налаживается мирная жизнь на освобожденной территории. Что происходит в городе и окрестностях – в фотогалерее «Известий»
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Вид на реку Днепр и Херсон.
Фото: РИА Новости
Херсонская область полностью освобождена от украинских боевиков и живет мирной жизнью, несмотря на близость военных действий. Сюда уже провели интернет из Крыма, зарплаты и пенсии выплачиваются в рублях, а местные власти заявили о намерении вернуть регион в состав Российской Федерации
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оеннослужащий РФ в турбинном зале Каховской ГЭС
Фото: РИА Новости
Один из объектов, на котором побывали представители СМИ, - Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего, шестая ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций
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Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС
Фото: РИА Новости
ГЭС, расположенная в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области, - важнейший стратегический объект. Это основной источник энергоснабжения юга Украины
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Рыбаки на набережной Херсона.
Фото: РИА Новости
Жители Херсона заняты привычными делами - на набережной сидят рыбаки с удочками
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Памятник А.В.Суворову в Херсоне.
Фото: РИА Новости
Прохожие спешат по своим делам по улице Александра Суворова, мимо памятника русскому полководцу, который во время русско-турецкой войны командовал войсками Херсонского корпуса
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Херсонэлектротранс
Фото: РИА Новости
В городе работает общественный транспорт. Журналисты побывали в троллейбусном депо городского коммунального предприятия «Херсонэлектротранс»
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Жители города общаются с российским военным
Фото: РИА Новости
Скадовск - курортный город у Черного моря в Херсонской области. За порядком на его улицах пока следят российские военные
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Дельфин в дельфинарии "Акварель"
Фото: РИА Новости
Здесь продолжает свою работу дельфинарий «Акварель»
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Молодые люди играют в волейбол
Фото: РИА Новости
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