Черешневый край: что происходит в Мелитополе

Мелитополь, расположенный на юге Запорожской области, с начала марта находится под контролем российских войск. Хотя его пришлось освобождать с боями, сейчас здесь почти ничего не напоминает о военных действиях. Как живется мелитопольцам — в фотогалерее «Известий»