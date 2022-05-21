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Черешневый край: что происходит в Мелитополе

В освобожденном городе жизнь постепенно налаживается
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Обстановка в Мелитополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Мелитополь, расположенный на юге Запорожской области, с начала марта находится под контролем российских войск. Хотя его пришлось освобождать с боями, сейчас здесь почти ничего не напоминает о военных действиях. Как живется мелитопольцам — в фотогалерее «Известий»
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Обстановка в Мелитополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
После боев город остался практически целым — российская артиллерия по нему не стреляла
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Обстановка в Мелитополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
В парке Горького с каждым днем появляется всё больше отдыхающих
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Обстановка в Мелитополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
В городе начал работать бассейн, удалось запустить детскую ледовую арену, один из самых популярных местных центров развлечений
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Обстановка в Мелитополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Открылось в Мелитополе и первое отделение российского банка. Пока оно работает только с государственными учреждениями и юридическими лицами, но скоро его услуги будут доступны и населению
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Обстановка в Мелитополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Украинские банки вывезли из области всю наличность. Сейчас Запорожье переходит на российские деньги, в этом месяце пенсии и зарплаты местные жители уже будут получать в рублях
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Обстановка в Мелитополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На полях под Мелитополем продолжается обработка зерновых культур, совсем скоро начнется сезон сбора знаменитой мелитопольской черешни
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Обстановка в Мелитополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Российским войскам пока приходится охранять освобожденную территорию — в небе над Мелитополем штурмовик Су-25 ВКС РФ
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Обстановка в Мелитополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На освобожденных территориях не прекращаются попытки диверсий
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Обстановка в Мелитополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Мелитополь — один из промышленных центров региона. Произведенная здесь продукция реализовывалась на территории России, Белоруссии, Казахстана. Сейчас возобновляется работа промышленных предприятий и восстанавливаются торговые связи с зарубежными партнерами
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Обстановка в Мелитополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
За порядком в городе следят мелитопольские казаки
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Обстановка в Мелитополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Казаки помогают развозить нуждающимся гуманитарную помощь, которая поступает из России
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