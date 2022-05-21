Черешневый край: что происходит в Мелитополе

Мелитополь, расположенный на юге Запорожской области, с начала марта находится под контролем российских войск. Хотя его пришлось освобождать с боями, сейчас здесь почти ничего не напоминает о военных действиях. Как живется мелитопольцам — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
После боев город остался практически целым — российская артиллерия по нему не стреляла
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
В парке Горького с каждым днем появляется всё больше отдыхающих
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
В городе начал работать бассейн, удалось запустить детскую ледовую арену, один из самых популярных местных центров развлечений
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Открылось в Мелитополе и первое отделение российского банка. Пока оно работает только с государственными учреждениями и юридическими лицами, но скоро его услуги будут доступны и населению
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Украинские банки вывезли из области всю наличность. Сейчас Запорожье переходит на российские деньги, в этом месяце пенсии и зарплаты местные жители уже будут получать в рублях
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На полях под Мелитополем продолжается обработка зерновых культур, совсем скоро начнется сезон сбора знаменитой мелитопольской черешни
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Российским войскам пока приходится охранять освобожденную территорию — в небе над Мелитополем штурмовик Су-25 ВКС РФ
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На освобожденных территориях не прекращаются попытки диверсий
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Мелитополь — один из промышленных центров региона. Произведенная здесь продукция реализовывалась на территории России, Белоруссии, Казахстана. Сейчас возобновляется работа промышленных предприятий и восстанавливаются торговые связи с зарубежными партнерами
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
За порядком в городе следят мелитопольские казаки
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Казаки помогают развозить нуждающимся гуманитарную помощь, которая поступает из России
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.