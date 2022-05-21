В Подмосковье семья погибла от отравления угарным газом

В подмосковном городе Долгопрудный в субботу, 21 мая, семья из пяти человек отравилась угарным газом. По данным «Известий», инцидент произошел в квартире на Лихачевском шоссе.

В результате отравления погибли четыре человека — женщина, двое ее детей и сестра. Еще один мужчина пострадал, его госпитализировали.

Как сообщила ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная, погибшим детям было 2 и 11 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

5 мая сообщалось, что в Николаевском районе Волгоградской области угарным газом отравилась семья с двумя детьми: мужчина с женщиной и двое их восьмилетних детей. Они госпитализированы. По предварительным данным, причиной утечки газа могла стать неисправность газовой колонки.