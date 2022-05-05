Двое детей с родителями отравились газом в Волгоградской области

В Николаевском районе Волгоградской области угарным газом отравилась семья с двумя детьми: мужчина с женщиной и их двое восьмилетних детей. Они госпитализированы.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на данные экстренных служб сообщает, что семью доставили в больницу в ночь на 5 мая. Они получили отравление дома. Сейчас жизни родителей и детей ничего не угрожает.

По предварительным данным, причиной утечки газа могла стать неисправность газовой колонки. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Волгограде 17-летний юноша и его 19-летняя сестра отравились угарным газом. Оба были госпитализированы. По предварительной версии, в их доме газовая колонка была неисправна.