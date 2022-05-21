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FT назвала лидирующие по росту инфляции в результате антироссийских санкций страны

FT назвала Эстонию, Литву, Болгарию лидерами по росту инфляции в Евросоюзе из-за России
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Монеты и потребительская корзина
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Эстония, Литва и Болгария отметились наибольшим приростом потребительских цен в результате энергозависимости от России и введенных в отношении страны ограничительных мер. Такими данными поделилась газета Financial Times.

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По данным авторов публикации, инфляция затронула треть стран Евросоюза. Поле обозначенных трех стран с показателями 19%, 16,8% и 14,4% соответственно следуют Чехия (14,2%), Румыния (13,8%), Латвия (13%), а также Польша (12,4%).

Опрошенные издание эксперты объясняют рост цен и падение доходов в регионе рядом факторов, в том числе резким возрастанием стоимости энергоносителей, отмечается в материале.

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«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни», — говорится в тексте статьи.

В то же время экономическая тенденция обуславливается недавним более динамичным экономическим ростом и сжатыми рынками труда.

Хольгер Шмидинг, главный экономист банка Berenberg, предупредил издание о том, что последствия санкций на поставку энергоресурсов из России «еще не полностью отразилось на потребителе».

18 мая портал Trading Economics сообщил, что в Канаде уровень инфляции достиг 31-летнего максимума и составил 6,8%. Аналитики объясняют ситуацию ростом цен на продукты питания и оплату жилья, которые подскочили из-за роста стоимости энергоносителей и сырьевых товаров.

В тот же день Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics) опубликовало информацию о том, что уровень инфляции в стране достиг 9% и побил 40-летний рекорд. В королевстве растут расходы на жилье, продукты и топливо.

Федеральное статистическое ведомство (Destatis) ФРГ 11 мая сообщило, что по итогам апреля инфляция в Германии достигла 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году. Отмечалось, что рост цен бьет максимумы в стране второй месяц подряд.

Инфляция растет в странах Запада на фоне санкционного давления на Россию, которое усилилось после начала военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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