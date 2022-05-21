Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Чехии заявили о согласии ЕС на обход антироссийских санкций ради газа
Мир
Российские военнослужащие доставили в ЛНР гуманитарную помощь
Мир
Дипломаты РФ назвали неприемлемым отказ США в медпомощи Буту и Селезневу
Мир
Госдепартамент не увидел предпосылок для переговоров с РФ на высоком уровне
Мир
Турция обвинила Грецию в нарушении воздушного пространства
Мир
Байден снял Кирби с должности пресс-секретаря Пентагона
Общество
В Гидрометцентре предупредили об опасном солнце в ряде регионов РФ
Экономика
Джонсон и Эрдоган договорились о совместной работе по поставкам украинского зерна
Мир
Глава МИД Великобритании заявила о необходимости снабдить оружием Молдавию
Экономика
Рим и Берлин заявили о возможности открытия счетов в рублях без нарушения санкций
Экономика
Венгрия не сможет закупать достаточно нефти в случае отказа от топлива из РФ

Экономист напомнил о сезонном подорожании летнего отдыха

Эксперт Черников не исключил, что цены на отдых в России к лету вырастут на 20-30%
0
Самолет на фоне заката
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сейчас на хаотичном туристическом рынке выделить тренды невозможно. Но совершенно точно, как это бывало и прежде, ближе к сезону стоимость отдыха на популярных турнаправлениях вырастет, напомнил в субботу, 21 мая, доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Пляжная полоса: как отдохнуть на море в 2022 году
Во сколько обойдется летний отпуск семье с ребенком

По его мнению, у людей будто память «сбросилась до заводских настроек», и сезонное подорожание стало восприниматься как нечто неожиданное.

«Похоже, что цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20–30%, как и на авиабилеты. Правда, здесь рост предполагается где-то на 10%», — отметил Черников в беседе с агентством «Прайм».

Реклама

Он добавил, что Ростуризм отмечает рост бронирований по всем «природным» направлениям внутреннего туризма, но с минимальным числом предоплат и бесплатной отменой бронирования.

По зарубежным направлениям «из-за новостей об отношении к русским» и ограничениям на перелеты — полная неопределенность.

Черников предположил, что рост цен на внутренних направлениях может приостановиться, если Египет и Турция примут наших туристов. Но точные прогнозы пока давать рано, подчеркнул эксперт.

18 мая исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Наталия Осипова также высказалась о подорожании летнего отдыха. На фоне существующих сейчас ограничений на авиаперелеты поездки за границу в летний сезон будут стоить дороже, чем в прошлом году, рассказала она.

19 мая депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить дополнительную неделю оплачиваемого отпуска россиянам, которые выбирают отдых внутри России. Так, по его мнению, удастся поддержать систему внутреннего туризма в стране.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022