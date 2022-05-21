Экономист напомнил о сезонном подорожании летнего отдыха

Сейчас на хаотичном туристическом рынке выделить тренды невозможно. Но совершенно точно, как это бывало и прежде, ближе к сезону стоимость отдыха на популярных турнаправлениях вырастет, напомнил в субботу, 21 мая, доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

По его мнению, у людей будто память «сбросилась до заводских настроек», и сезонное подорожание стало восприниматься как нечто неожиданное.

«Похоже, что цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20–30%, как и на авиабилеты. Правда, здесь рост предполагается где-то на 10%», — отметил Черников в беседе с агентством «Прайм».

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Он добавил, что Ростуризм отмечает рост бронирований по всем «природным» направлениям внутреннего туризма, но с минимальным числом предоплат и бесплатной отменой бронирования.

По зарубежным направлениям «из-за новостей об отношении к русским» и ограничениям на перелеты — полная неопределенность.

Черников предположил, что рост цен на внутренних направлениях может приостановиться, если Египет и Турция примут наших туристов. Но точные прогнозы пока давать рано, подчеркнул эксперт.

18 мая исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Наталия Осипова также высказалась о подорожании летнего отдыха. На фоне существующих сейчас ограничений на авиаперелеты поездки за границу в летний сезон будут стоить дороже, чем в прошлом году, рассказала она.

19 мая депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить дополнительную неделю оплачиваемого отпуска россиянам, которые выбирают отдых внутри России. Так, по его мнению, удастся поддержать систему внутреннего туризма в стране.