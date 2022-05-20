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Военный эксперт рассказал о российской тактике «малых котлов» в Донбассе

Военный эксперт Литовкин рассказал о новой российской тактике «малых котлов» в Донбассе
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Военный эксперт Виктор Литовкин в пятницу, 20 мая, а беседе с «Известиями» рассказал о тактике «малых котлов», которую начала применять российская армия в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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«Тактика «малых котлов» — это окружение небольших групп бандитов, бандеровцев и предложение сдаться. Это может быть длительная блокада, пока не закончатся боеприпасы, продовольствие и пресная вода, или методичные обстрелы. [Ее продолжительность] зависит от того, как они будут обороняться, какие у них есть резервы какой у них потенциал. Дойдет ли до них, что лучше сдаться в плен чем лечь в сырую землю», — указал он.

По словам Литовкина, опыт завода «Азовсталь» в Мариуполе доказал эффективность данной тактики.

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Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на «Азовстали» сдались в плен более 1,9 тыс. украинских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении участников организации в РФ возбуждены уголовные дела).

Кроме того, с территории завода также эвакуированы мирные граждане, которых там удерживали украинские националисты. Было спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что украинским военным, которые выйдут с «Азовстали», гарантируют жизнь и достойное обращение. Более того, российский лидер предлагал представителям ООН и Красного Креста лично убедиться, как содержатся украинские боевики.

17 мая помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев рассказал, что группировка из 15–16 тыс. украинских солдат и наемников попала в «котел» под Северодонецком и Лисичанском. Он предположил, что, скорее всего, этим подразделениям приказано не отходить.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская Народные Республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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