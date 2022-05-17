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В ЛНР заявили о попадании в «котел» группировки из 15 тыс. солдат ВСУ

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Группировка из 15–16 тыс. украинских солдат и наемников попала в «котел» под Северодонецком и Лисчанском в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 17 мая заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Боевики «Азовстали» выкинули белый флаг. Спецоперация в Донбассе 17 мая, день 82-й
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«Тысяч 15–16 в полном объеме будет», — ответил он на вопрос журналиста «Первого канала» о возможном числе окруженных украинских боевиков.

По словам Киселева, целями националистов остаются запугивание мирного населения и уничтожение гражданской инфраструктуры.

«Снести как можно больше, нанести вред, и все это бремя возложить потом на Российскую Федерацию. Вот это их задача», — сказал он.

По мнению Киселева, скорее всего, этим подразделениям приказано не отходить.

«Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных, они сказали, что неоднократно обращались к командованию, нам запретили выходить, сказали стоять насмерть», — сравнил он.

При этом командиры высокого ранга убежали еще месяц назад, заключил Киселев.

Еще 7 мая на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) глава подконтрольной Киеву части Луганской области Сергей Гайдай признал тяжелую ситуацию именно на этом направлении.

16 мая в распоряжении «Известий» появились кадры уничтожения линии обороны ВСУ в районе города Золотое в ЛНР, снятые с коптера. На записи видно, как снаряды попадают по позициям украинских войск.

15 мая сообщалось, что под Лисичанском в ЛНР было уничтожено несколько артиллерийских расчетов ВСУ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, в цели спецоперации также входят демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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