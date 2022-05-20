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Певец Эд Ширан стал отцом во второй раз

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Imagespace
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Британский певец Эд Ширан стал отцом во второй раз — в семье родилась еще одна дочь. Об этом артист 19 мая сообщил в социальных сетях.

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«Хочу, чтобы вы все знали, что у нас родилась еще одна прекрасная девочка», — подписал Ширан фотографию пары белых детских носков в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Артист признался, что находится на седьмом небе от счастья.

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У 31-летнего певца и его супруги Черри Сиборн уже есть дочь по имени Лира Антарктика. Девочка родилась в августе 2020 года.

Роман Ширана и Сиборн начался еще в школе, потом они расстались. В 2014 году роман возобновился, а в 2019-м завершился свадьбой. Певец посвятил супруге несколько хитов, включая Perfect и Shape of You.

В декабре 2021 года песня Shape of You набрала 3 млрд прослушиваний на интернет-сервисе потокового аудио Spotify и стала там самой популярной в мире. Сам исполнитель в своем Instagram назвал эту новость «безумной».

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