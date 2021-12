Песня Эда Ширана набрала 3 млрд прослушиваний впервые в истории Spotify

Песня известного британского музыканта Эда Ширана Shape of You набрала 3 млрд прослушиваний на интернет-сервисе потокового аудио Spotify и стала там самой популярной в мире. Об этом 22 декабря сообщил портал NME.

Сам исполнитель в своем Instagram назвал эту новость «безумной». Эту композицию 2017 года Ширан не хотел включать в альбом Divide, однако сделал это, поскольку на этом настаивал представитель лейбла.

«(Эта песня) на самом деле не предназначалась для создания альбома. Но когда я закончил писать песню, Бен Кук с моего лейбла сказал, что она должна стать синглом, а я хотел, чтобы синглом стала Castle on the Hill. Мы выпустили обе песни сразу и... я тогда ошибся», — поделился музыкант.

Shape of You не был первым хитом Ширана, который попал в топы стримингового сервиса. Композиции Castle on the Hill, Happier, Galway Girl, I Don't Care и Beautiful People набрали свыше 1 млрд прослушиваний. Они включены в плейлист Billions Club, пишет Life.ru.

В ноябре Эд Ширан получил главный приз музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021 с композицией Bad Habits, она победила в номинации «Лучшая песня». Кроме того, Ширан победил в номинации «Лучший исполнитель».