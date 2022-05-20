Вице-президент ЕК Тиммерманс считает, что платить за российский газ в рублях ненормально

Оплачивать российский газ рублями — это ненормально, заявил 19 мая вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью национальной телерадиовещательной компании Эстонии Eesti Rahvusringhääling. Так он прокомментировал сообщение о том, что несколько крупных европейских газовых компаний открыли счета в Газпромбанке, где платежи в евро конвертируются в рубли.

Тиммерманс считает, что компании в Европе должны платить только в евро.

«Это ненормально. Договоренности очень четкие, договоренности про евро и доллары. Это нормально, но не рубли. Центробанк находится под санкциями, и компании должны платить в евро по договорам», — сказал он.

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Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. Он отметил, что отдельные крупные потребители российского газа готовы платить по новой схеме. При этом Новак назвал введение оплаты за газ в рублях вынужденной мерой, уточнив, что это необходимо для сохранения экспортной выручки.

Как объяснил «Известиям» независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш 17 мая, новые правила оплаты российского природного газа оставляют определенные возможности для маневра, поэтому было добавлено звено в виде Газпромбанка. Он уточнил, что, согласно новой схеме, оплата не может быть заблокирована западными санкциями, а европейские компании продолжают платить в евро, «не теряя лицо».

До этого,14 мая, Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. В том числе в рекомендациях указывается, что санкции не запрещают открывать банковский счет в банке, который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.