ВС РФ за сутки ударили по 45 районам базирования ВСУ и семи складам с оружием

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь складов боеприпасов и горючего в населенных пунктах Бахмут, Берестовое, Соледар, Ппокровское, Константиновка и Масляковка Донецкой Народной Республики. Об этом 20 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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