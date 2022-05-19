Прямой эфир
Мир
За сутки с «Азовстали» в плен сдался еще 771 боевик «Азова»
Экономика
Новак спрогнозировал ухудшение ситуации на энергорынке Европы
Мир
Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира «Азова» Паламара
Экономика
Около половины импортеров российского газа открыли рублевые счета для оплаты
Экономика
Белорусская компания «Санта Бремор» приостановит поставки красной рыбы в РФ
Мир
Американская певица Тейлор Свифт стала доктором изящных искусств
Экономика
Евро опустился ниже 62 рублей впервые с 2017 года
Общество
МВД РФ объявило в розыск главарей группировки «Азов» Величко и Немичева
Мир
Языческое капище с оккультными символами нашли на базе националистов
Мир
ВКС РФ уничтожили украинские дивизионы С-300 и «Бук-М1»
Наука
Ракета «Союз-2.1» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Сюжет:

ВКС РФ уничтожили украинские дивизионы С-300 и «Бук-М1»

0
Фото: commons.wikimedia.org/Stanislav Kozlovskiy
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточными ракетами уничтожили дивизион комплекса С-300 в Николаевской области и дивизион «Бук-М1» ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — сказал Конашенков.

При обстреле Курской области погиб мирный житель. Спецоперация в Донбассе 19 мая, день 84-й
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Он также добавил, что «уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики».

Кроме того, по его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация поразили два пункта управления и 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате авиаударов уничтожено более 340 националистов, выведено из строя 62 единицы военной техники.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе один БПЛА «Байрактар-ТБ2», в районах пунктов Волчий Яр, Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское Харьковской области, Чернобаевка и Новая Каховка Херсонской области.

По данным Минобороны РФ на 19 мая, всего с начала проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотника, 313 зенитных ракетных комплексов, 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне Конашенков сообщил, что российские ПВО за сутки сбили два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29. Они были сбиты в небе над ДНР и в Харьковской области. Российская армия также уничтожила 15 украинских беспилотников и восемь снарядов системы залпового огня «Смерч».

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022