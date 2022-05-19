ВКС РФ уничтожили украинские дивизионы С-300 и «Бук-М1»

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточными ракетами уничтожили дивизион комплекса С-300 в Николаевской области и дивизион «Бук-М1» ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — сказал Конашенков.

Он также добавил, что «уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики».

Кроме того, по его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация поразили два пункта управления и 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате авиаударов уничтожено более 340 националистов, выведено из строя 62 единицы военной техники.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе один БПЛА «Байрактар-ТБ2», в районах пунктов Волчий Яр, Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское Харьковской области, Чернобаевка и Новая Каховка Херсонской области.

По данным Минобороны РФ на 19 мая, всего с начала проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотника, 313 зенитных ракетных комплексов, 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне Конашенков сообщил, что российские ПВО за сутки сбили два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29. Они были сбиты в небе над ДНР и в Харьковской области. Российская армия также уничтожила 15 украинских беспилотников и восемь снарядов системы залпового огня «Смерч».

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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